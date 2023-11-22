تعيين حكام الجولة السابعة من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، للإتحاد الجزائري لكرة القدم، حكام الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة السابعة يومي الجمعة والسبت، وستكون مبتورة من مبارتي اتحاد العاصمة أمام مولودية وهران، ووفاق سطيف وشباب بلوزداد، بسبب مشاركة الشباب والاتحاد في المنافسة الإفريقية.

وسيدير الحكم بوخالفة، مباراة نادي بارادو وشباب قسنطينة، المبرمجة هذا الجمعة بداية من الساعة الثالثة وربع بملعب الدار البيضاء بالعاصمة.

أما لقاء اتحاد واد سوف ومولودية الجزائر، المبرمج هذا السبت، فيديره الحكم الرئيس عوينة، بمساعدة زروقة وعمرون.

وسيدير الحكم الرئيسي بلكبير مباراة شبيبة الساورة وجمعية الشلف، التي ستلعب هذا السبت، بداية من الساعة السادسة إلا ربع، بملعب 20 أوت ببشار.

أما لقاء شبيبة القبائل واتحاد بسكرة فسيديره الحكم الرئيسي الطيب بودربال، وتلعب المباراة هذا السبت بداية من الساعة الخامسة إلا ربع مساء، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.