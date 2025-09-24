تعيين حكام الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفدرالية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم الحكام المكلّفين بإدارة مباريات الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد والنادي القسنطيني، للحكم الرئيسي مصطفى غربال، ويساعده كل من قوراري وزرهوني، وفي غرفة “الفار” سيتواجد بوجمعة الطاهر وورد بن سلامة.

وعيّن الحكم عوينة محمد رفيق لإدارة مباراة جمعية الشلف ومستقبل الرويسات، فيما سيدير الحكم الرئيسي حركات فاتح مباراة نجم بن عكنون وشبيبة الساورة.

وسيدير الحكم طيب بودربال مباراة اتحاد العاصمة ومولودية البيض، أما مباراة مولودية وهران ونادي بارادو فسيديرها الحكم يحيى دهار.

للإشارة فقد تم تأجيل مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر بسبب المنافسة الإفريقية.