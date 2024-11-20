تعيين حكام الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام الجولة الـ10 من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى، المبرمجة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأسندت مهمة إدارة مباراة مولودية وهران واتحاد خنشلة للحكم الرئيسي بن براهم، ويساعده كل من بوفاسة وجنادي، وفي غرفة “الفار” سيتواجد الحكمان أوكيل وهواري.

أما لقاء أولمبيك أقبو والضيف وفاق سطيف، فسيديره الحكم عزرين، بمساعدة كل من سليماني وكليخة، وسيتواجد مشايرية حمايدي في غرفة “الفار”.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم الرئيسي بوجمعة لإدارة لقاء ترجي مستغانم وشبيبة الساورة، ويساعده كل من بوزيت وعريوة.

وأسندت مهمة إدارة مباراة جمعية الشلف ونجم مقرة، للحكم دهار، وسيساعده بوطيبة ورزقة.

للتذكير فإن داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد عن نفس الجولة سيلعب سهرة اليوم الأربعاء، بداية من الثامنة ليلا.

وبرمجت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، سهرة الخميس، بفي نفس التوقيت.

وأجلت الرابطة مبارتي شبيبة القبائل ومولودية البيض، ونادي بارادو اتحاد بسكرة.