تعيين حكام الجولة الـ 11 من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الحادية عشر من الرابطة المحترفة الأولى، التي تلعب يومي الجمعة والسبت.

وتلعب مباريات الجولة الـ11 ، يومي الجمعة والسبت، مع برمجة الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، الاثنين المقبل، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية.

وسيدير مباراة الداربي الحكم الدولي مصطفى غربال بمساعدة قوراري وزرهوني.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شبيبة القبائل ومولودية البيض، التي تلعب الجمعة، للحكم عوينة بمساعدة وزروقة وعمرون.

وسيدير الحكم إبرير مباراة اتحاد بسكرة ونجم بن عكنون، وسيساعده كل من شلالي ومناصر.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شباب بلوزداد وشباب قسنطينة، للحكم بن براهم بمساعدة بوزيت وبوفاسة.

أما مباراة وفاتق سطيف ومولودية وهران فسيديرها الحكم بلكبير، ويساعده في المهمة عبان وكليخة.