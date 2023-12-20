-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات
رياضة

تعيين حكام الجولة الـ 11 من المحترف الأول

عمر سلامي
  • 81
  • 0
تعيين حكام الجولة الـ 11 من المحترف الأول
ح.م
تعيين حكلم الجولة الـ11

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الحادية عشر من الرابطة المحترفة الأولى، التي تلعب يومي الجمعة والسبت.

وتلعب مباريات الجولة الـ11 ، يومي الجمعة والسبت، مع برمجة الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، الاثنين المقبل، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية.

وسيدير مباراة الداربي الحكم الدولي مصطفى غربال بمساعدة قوراري وزرهوني.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شبيبة القبائل ومولودية البيض، التي تلعب الجمعة، للحكم عوينة بمساعدة وزروقة وعمرون.

وسيدير الحكم إبرير مباراة اتحاد بسكرة ونجم بن عكنون، وسيساعده كل من شلالي ومناصر.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شباب بلوزداد وشباب قسنطينة، للحكم بن براهم بمساعدة بوزيت وبوفاسة.

أما مباراة وفاتق سطيف ومولودية وهران فسيديرها الحكم بلكبير، ويساعده في المهمة عبان وكليخة.

مقالات ذات صلة
“الفاف” تصدر بيانا بخصوص ظاهرة الاعتداء على الحكام والرسميين

“الفاف” تصدر بيانا بخصوص ظاهرة الاعتداء على الحكام والرسميين

هذا ما قاله محامي عطال خلال المرافعة

هذا ما قاله محامي عطال خلال المرافعة

“الفيفا” يهدّد بلايلي بالإيقاف بسبب أهلي جدة

“الفيفا” يهدّد بلايلي بالإيقاف بسبب أهلي جدة

هذا ما قاله المدرب بن شيخة عن مواجهة الوداد المغربي

هذا ما قاله المدرب بن شيخة عن مواجهة الوداد المغربي

تعيين طاقم تحكيم مباراة فيوتشر المصري واتحاد العاصمة

تعيين طاقم تحكيم مباراة فيوتشر المصري واتحاد العاصمة

“الفاف” تمنع برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة

“الفاف” تمنع برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد