تعيين حكام الجولة الـ17 من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتفتتح الجولة هذا الخميس بمباراة تجمع بين مولودية البيض ووفاق سطيف، وسيدير الحكم دهار هذه المباراة بمساعدة كل من راجه وجيلالي دولا.

وتتواصل لقاءات الجولة يومي الجمعة والسبت، مع تأجيل لقاء نجم مقرة وشباب بلوزداد، بسبب ارتباط “الشباب” بالمنافسة الإفريقية.

وسيدير الحكم بن جهان لقاء القمة الذي سيجمع بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، فيما أسندت مهمة إدارة لقاء نادي بارادو وشبيبة القبائل، للحكم مصطفى غربال.

وسيدير الحكم قاموح لقاء شبيبة الساورة ومولودية وهران، أمام مباراة اتحاد خنشلة واتحاد العاصمة، فسيديرها الحكم صحراوي.