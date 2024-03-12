تعيين حكام الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة داربي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، للحكم قاموح، بمساعدة بوفلفل وبويمة، وبوسليماني كحكم رابع.

أما مباراة المتصدر مولودية الجزائر وضيفه جمعية الشلف، فسيديرها الحكم مصطفى غربال، بمساعدة زرهوني وولد بن سلامة، والحكم الرابع إلياس بوكواسة.

وعينت لجنة التحكيم الحكم الرئيسي إبرير، لإدارة مباراة شبيبة القبائل وضيفه وفاق سطيف، ويدير الحكم سعيد عوينة مباراة مولودية وهران ونادي بارادو.