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رياضة

تعيين حكام الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى

عمر سلامي
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تعيين حكام الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى، التي ستلعب مبارياتها يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وسيدير الحكم الرئيسي مشايرية لقاء اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، بمساعدة بويمة وحمايدي، في حين سيتواجد في غرفة “الفار” كل من بوخالفة وزرهوني.

وأسندت مهمة إدارة مباراة اتحاد بسكرة ومولودية الجزائر للحكم الرئيسي غوتي، ويساعده في مهمته كل من تامرابط وجواد، وسيتواجد في غرفة “الفار”، كل من قاموح وبوزيت.

وعُين الحكم بلهاشمي لإدارة مباراة شباب بلوزداد وترجي مستغانم، وسيساعده شريف زعاتري وبورياح.

وسيدير الحكم عزرين مباراة نجم مقرة وشبيبة الساورة، ويساعده في مهمته سليماني وشيحاوي.

أما مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران، فسيديرها الحكم بواب، ومساعديه بولفلفل، وغزلي، وسيتواجد في غرفة “الفار” علو وجنادي.

وسيدير الحكم حركات مباراة اتحاد خنشلة ونادي بارادو، رفقة مساعديه غوزلان وزيتوني.

وأسندت مهمة إدارة مباراة مولودية البيّض وجمعية الشلف لثلاثي التحكيم، المتكون من الحكم الرئيسي بوجمعة، ومساعديه عريوة وبن بوريش.

وأجلت مباراة أولمبيك أقبو وشباب قسنطينة، بسبب خوض شباب قسنطينة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”، الأحد المقبل، أمام نهضة بركان المغربي.

ويتصدر فريق مولودية الجزائر جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد41 نقطة، مع مباراة متأخرة أمام اتحاد العاصمة.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد فريق شبيبة القبائل في المركز الثالث بـ37 نقطة.

ويحتل اتحاد العاصمة المركز الرابع بـ33 نقطة، مع مبارتين متأخرتين، ويتواجد وفاق سطيف في المركز الخامس بـ31 نقطة مع مباراة متأخرة.

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