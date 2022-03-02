تعيين حكام اللقاءات الفاصلة المؤهلة للمونديال قبل 10 مارس

الكاف تنفي المطالبة بحكام أجانب

نفى مصدر مقرب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأخبار المتداولة حول تعيين أطقم تحكيمية لإدارة مباريات الدور الفاصل الخاص بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان الموقع المصري”يلا كورة”، أكد أن لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ربطت اتصالاتها المكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع لجنة الحكام التابعة للإتحاد الدولي من أجل التنسيق بينهما حول تعيين أطقم تحكيمية تدير مباريات الدور الفاصل الخاص بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. وأن لجنة التحكيم للكاف، تواجه مشكلة في توفير عدد الحكام الذين سيقودون مباريات الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث يشهد التحكيم الافريقي نقصا في عدد الحكام الجيدين المتخصصين في تقنية الـ”فار”.

وقال مصدر الشروق، إنه من المستبعد الاستنجاد بحكام من القارات الأخرى لضيق الوقت من جهة، ومن جهة أخرى عدم حاجة لجنة التحكيم التابعة للكاف إلى حكام من خارج القارة باعتبارها تملك عدد كبير من الحكام بإمكانهم إدارة مثل هذه اللقاءات خاصة وأن عدد كبير منهم مرشحون بقوة للتواجد في مونديال قطر، إضافة إلى أن كل طاقم تحكيمي أفريقي يتوفر على حكمين مؤهلين، مثلما هو الحال للحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال طاقمه حيث يملك حكمين مؤهلين لهذه النقنية وهما عبيد شارف وبن براهم،أسباب تجعل الهيئة الافريقية ليست بحاجة الى حكام من القارات الأخرى.

وكانت الاتحادات التي ستشارك منتخباتها في الدور الفاصل المؤهل للمونديال القادم، طالبت من الكاف الاستعانة بحكام مميزين من خارج إفريقيا، حيث أبدت تخوفاتها من حالة الحكام الأفارقة وخاصة بعد الظهور الباهت لبعض أصحاب الزي الاسود، خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم والتي جرت بالكاميرون،مثلما أكده الموقع المصري.

وعن تعيينات الحكام للقاءات الفاصلة، قال مصدر الشروق أيضا أن الكاف انتهت منذ أيام من تعيينات الأطقم التحكمية للمبارايت الفاصلة،وتم إرسالها للفيفا للتأشير عليها وإرسالها للأطقم الحكيمية قبل تاريخ العاشر مارس الجاري، أي اسبوعين قبل موعد اللقاءات ليتمكن الحكام من التحضير الجيد والسفر في أحسن الظروف خاصة وأن العالم يعرف تذبذبا في الملاحة الجوية بعد انتشار وباء كورونا.

وفيما يخص الحكام الذين ستسند لهم مهمة أدارة مباراة الجزائر الكاميرون ذهابا،و إيابا قال الحكم الدولي الجزائري جمال حيمودي في تصريحات صحفية، أن الفاف كان بامكانها مراسلة الكاف من أجل تعيين حكام من المستوى الأول نظرا لصعوبة وأهمية المباراة،وأضاف أيضا أن الثلاثي الأثيوبي بلاك تيسيما،و الجنوب افريقي غوميز والبورندي باسيفيك ندابيها، بإمكانهم إدارة لقاءات الخضر،باعتبارهم أحسن حكام القارة في الوقت الحالي.

ع. ع