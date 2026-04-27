تعيين حكام المبارتين المتأخرتين عن الجولة 19

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام المبارتين المتأخرتين عن الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة لقاء مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو للحكم الرئيسي هيثم غوثي، ويساعده عريوة يوسف وجواد سامي.

أما مباراة شبيبة القبائل أمام مولودية وهران فسيديرها الحكم الرئيسي محمد رفيق عوينة، بمساعدة كل من رضوان عمرون ولطفي زروقة.

وتلعب مباراة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو، أمسية هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب علي عمار بالدويرة.

وتجرى مباراة شبيبة القبائل ومولودية وهران، هذا الأربعاء، بداية من الساعة السادسة إلا ربع بملعب حسين آيت أحمد، بتيزي وزو.