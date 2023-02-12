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رياضة

تعيين حكام المباريات المتأخرة من كأس الجزائر

عمر سلامي
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تعيين حكام المباريات المتأخرة من كأس الجزائر
ح.م
كأس الجزائر

عيّنت لجنة التحكيم الفيدرالية، حكام المباريات المتأخرة من الدورين الـ32 والـ16 من منافسة كأس الجزائر.

وأسندت مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد ومولودية العلمة لحساب الدور الـ32، للحكم زواوي ومساعديه عزرين وغوراري.

أما مباراة نجم مقرة ومولودية الجزائر، فسيديرها طاقم تحكيمي، متكون من الحكم الرئيسي بوتريعة ومساعديه زرهوني وحالم.

وسيدير الطاقم التحكيمي المتكون من الحكم الرئيسي لحريش ومساعديه بسكري وعساسي، مباراة إتحاد مغنية وإتحاد العاصمة.

وبالنسبة للقاءات المتأخرة عن الدور الـ16 ، فسيدير الحكم الرئيسي عزرين، مباراة شباب جيجل وإتحاد عنابة.

أما قمة الدور، التي تجمع بين وفاق سطيف وشبيبة الساورة، فأسندت مهمة إدارتها، للحكم إلياس بوكواسة، ومساعديه عبان وبراهيم.

أما اللقاء الأخير، الذي سيجمع بين نادي بارادو وشباب قسنطينة، فسيديره الحكم الرئيسي سلطاني بمساعدة زعاتري ولويرة.

وتلعب المباريات المتأخرة عن الدورين الـ32 والـ16 ، يومي 14 و15 فيفري الجاري.

وأجلت مباراة صفاء الخميس وشبيبة القبائل، إلى يوم 21 فيفري الجاري، فيما تلعب مباراة نادي بارادو وشباب قسنطينة يوم 16 من نفس الشهر.

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