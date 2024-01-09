تعيين حكام داربي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

تعيين حكام الجولة الـ13 من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة الداربي العاصمي، بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر للحكم الرئيسي بن يحيى بمساعدة بيوض وحميدي، بالإضافة إلى الحكم الرابع بلكبير.

ويلعب داربي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، الأحد المقبل بداية من الساعة السابعة مساء، بملعب نيلسون مانديلا.

وتفتح الجولة هذا الخميس، بإجراء لقاءين الأول يجمع بين مولودية وهران وشباب قسنطينة والثاني بين اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة.

وسيدير لقاء مولودية وهران والضيف شباب قسنطينة، الحكم عوينة، بمساعدة زروق وعمرون، أما مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة فيديرها الحكم الرئيسي سلطاني.

وبرمجت الرابطة لقاء نادي بارادو أمام نجم مقرة يوم الجمعة، وسيدير هذه المواجهة الحكم الرئيسي بواب، بمساعدة بلوط وجمعة.

وتلعب السبت المقبل أربعة لقاءات، ويتعلق الأمر بمباراة اتحاد خنشلة واتحاد واد سوف، ومباراة اتحاد بسكرة ومولودية البيض، بالإضافة إلى لقاء شبيبة القبائل وجمعية الشلف، ولقاء وفاق سطيف نجم بن عكنون.