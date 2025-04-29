تعيين حكام مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام المباراة المتأخرة عن الجولة الـ21 والتي ستجمع بين اتحاد العاصمة وضيفه جمعية الشلف.

وأسندت مهمة إدارة المباراة، للحكم الرئيسي لوكيل، ويساعده كل من سعيداني وعلي، والحكم الرابع محمد بلكبير.

وفي غرفة “الفار” سيتواجد بوكواسة، وحاج يحيى.

وسيتقبل اتحاد العاصمة ضيفه جمعية الشلف أمسية الأربعاء، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة السادسة.

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف

وانطلقت أمسية الأحد، عملية بيع تذاكر اللقاء المتأخر عن الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى، الذي يجمع بين اتحاد العاصمة وجمعية أولمبي الشلف.

وطرحت تذاكر المباراة على المنصة الرقمية “ديجي تيكت”.

وتلعب المباراة أمسية هذا الأربعاء، بداية من الساعة السادسة، بملعب 5 جويلية.

ويحتل اتحاد العاصمة المركز السادس برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد فريق جمعية أولمبي الشلف في المركز التاسع بـ29 نقطة.