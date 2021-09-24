تعيين حكام مباراة العودة بين النيجر والجزائر

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من السنيغال، لِإدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه فريق النيجر.

ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة سي عيسى، ومُساعدَيه توري سيريني شيخ وبانغورا نوها.

وتُجرى هذه المباراة بِعاصمة النيجر نيامي، مساء الـ 12 من أكتوبر المقبل. في إطار الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويملك حكم الساحة السنيغالي سي عيسى (37 سنة) شارة “الفيفا” الدولية منذ عام 2016.

ولم يسبق لِهذا الحكم إدارة مقابلات المنتخب الوطني الجزائري، لكنه بِالمقابل، حضر وقائع لقاءات لِأندية البطولة الوطنية في المنافستَين القارّيتَين. آخرها مواجهة شبيبة القبائل والمضيف نهضة بركان المغربي (انتهت بِالتعادل السلبي)، في أفريل الماضي، لِحساب دور المجموعات من عمر منافسة كأس “الكاف”.

للإشارة، فإن حكام مباراة الذهاب بين الجزائري والنيجر ينتمون إلى غانا.