تعيين حكام مباراة شبيبة القبائل وترجي مستغانم

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مباراة فريق شبيبة القبائل وضيفه ترجي مستغانم.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، وستلعب هذا الأربعاء بداية من الساعة السابعة مساءً، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وأسندت مهمة إدارة اللقاء للحكم الرئيسي حسام بن يحيى، ويساعده كل من بوزيت حمزة، والحاج يحيى حسين.

أما في غرفة “الفار” فسيتواجد الحكم يحيى دهار، والمساعد رزقة محمد الأمين.



ويسعى فريق شبيبة القبائل لتحقيق الفوز لا غير للارتقاء في سلم الترتيب، إذ يتواجد في المركز الـ14 برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.

ويحتل ترجي مستغانم المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من أربع مباريات.

للإشارة فإن عملية بيع تذاكر المباراة انطلقت صبيحة الأحد، بداية من الساعة العاشرة صباح، عبر منصة “ديجي تيكت”.