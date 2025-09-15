تعيين حكام مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام المباراة المقدمة عن الجولة الخامسة، والتي ستجمع بين مولودية الجزائر ومولودية وهران.

وبرمجت المباراة هذا الثلاثاء، بداية من الساعة السابعة مساءً، بملعب علي لابوانت بالدويرة، وتم تقديم اللقاء بسبب ارتباط فريق مولو دية الجزائر بالمنافسة الإفريقية.

وعيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم الرئيسي أوكيل مهدي لإدارة اللقاء، وسيساعده كل من قوراري مقران وعلي مصطفى، وشعوبي محمد أمين حكم رابع.

وسيتواجد في غرفة “الفار”، حكم الفيديو علو رضوان، والمساعد جنادي خير الدين.