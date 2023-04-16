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رياضة

تعيين حكام مباراتي شباب قسنطينة ضد “الباك” والساورة أمام مقرة

عمر سلامي
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تعيين حكام مباراتي شباب قسنطينة ضد “الباك” والساورة أمام مقرة
ح.م
شعار رابطة كرة القدم المحترفة

عينت لجنة التحكيم،حكام المبارتين المتأخرتين عن الجولتين الـ19 والـ20 من الرابطة المحترفة الأولى، المبرمجتين هذا الثلاثاء.
وسيدير الحكم الرئيسي ين شهيدة، المواجهة المؤجلة عن الجولة الـ19، التي تجمع بين شباب قسنطينة ونادي بارادو.
وسيساعد الحكم بن شهيدة في مهمته، الحكم المساعد الأول برحمة ولعريبي، ودعاس سيكون الحكم الرابع.

وتلعب المباراة بداية من الرابعة إلا ربع عصرا، بملعب بن عبد المالك، بقسنطينة.

أما المباراة الثانية المؤجلة عن الجولة الـ20، والتي تجمع بين شبيبة الساورة ونجم مقرة، فسيديرها الحكم الرئيسي عزرين، بمساعدة كل من هني وبيروسي، فيما عين ساسي حكما رابعا.

وتلعب المواجهة سهرة الثلاثاء بملعب 20 أوت ببشار، بداية من الساعة العشرة ليلا.

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