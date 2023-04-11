تعيين حكام مبارتي اتحاد العاصمة والجيش الملكي المغربي

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، حكام مبارتي اتحاد العاصمة والجيش الملكي المغربي في ربع نهائي كأس الكاف.

وسيدير لقاء الذهاب المبرمج يوم 23 أفريل الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي، أحمد إمتيهاز هيرلال من جزر موريس بمساعدة سليمان أمل الدين من جزر القمر وهينسلي داني بيتروس من السيشل، مع تعيين محافظ اللقاء باتريس ميلازار من جزر موريس.

أما لقاء العودة المقرر يوم 30 أفريل في المغرب، فسيديره طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف عيد منصور، بمساعدة يوسف وحيد يوسف وسامي محمد أبو زيد هلال، بينما سيكون محمد ناجي أحمد ناجي موزا محافظا للقاء.