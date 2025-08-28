تعيين حكام مبارتي الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حكام المبارتين المقبلتين للمنتخب الوطني، لحساب الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسيدير مباراة الجزائر أمام بوتسوانا البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، بمساعدة مواطنيه إيمري نيونغابو ورونوفات بيزوموريميي، فيما سيكون الحكم الرابع جورج غاتوغاتو.

وتلعب مباراة الجزائر وبوتسوانا، يوم 4 سبتمبر المقبل بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

أما مباراة غينيا أمام الجزائر، والمبرمجة يوم 8 سبتمبر المقبل، بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فسيديرها طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل ويكوندا، بمساعدة ديودوني موتوييمانا وديديي إيشيموي، بينما سيكون الحكم الرابع عبد الكريم تواغيروموكيزا.