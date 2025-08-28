-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعيين حكام مبارتي الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا

عمر سلامي
  • 349
  • 0
تعيين حكام مبارتي الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا
أرشيف
المنتخب الجزائري لكرة القدم

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حكام المبارتين المقبلتين للمنتخب الوطني، لحساب الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسيدير مباراة الجزائر أمام بوتسوانا البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، بمساعدة مواطنيه إيمري نيونغابو ورونوفات بيزوموريميي، فيما سيكون الحكم الرابع جورج غاتوغاتو.

وتلعب مباراة الجزائر وبوتسوانا، يوم 4 سبتمبر المقبل بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

أما مباراة غينيا أمام الجزائر، والمبرمجة يوم 8 سبتمبر المقبل، بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فسيديرها طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل ويكوندا، بمساعدة ديودوني موتوييمانا وديديي إيشيموي، بينما سيكون الحكم الرابع عبد الكريم تواغيروموكيزا.

مقالات ذات صلة
زروقي يتّهم المدرب فان بيرسي

زروقي يتّهم المدرب فان بيرسي

الرئيس السابق لنادي شباب برج الكيفان جلول زرداني في ذمة الله

الرئيس السابق لنادي شباب برج الكيفان جلول زرداني في ذمة الله

بريد الجزائر.. خدمة جديدة لأنصار الأندية الرياضية

بريد الجزائر.. خدمة جديدة لأنصار الأندية الرياضية

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدولي السابق عبد الله مجادي

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدولي السابق عبد الله مجادي

شباب بلوزداد يعلن عن ثلاث صفقات جديدة

شباب بلوزداد يعلن عن ثلاث صفقات جديدة

بن ناصر في صراع للبحث عن فريق يلعب له

بن ناصر في صراع للبحث عن فريق يلعب له

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد