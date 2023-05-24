تعيين حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر

عينت لجنة التحكيم، حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر، المبرمجتين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وسيدير الحكم غربال مباراة شبيبة الساورة وجمعية الشلف، وسيساعده في المهمة كل من إبراهيم الحملاوي وحمزة بوزيت، وتم تعيين بن براهم لحلو ووهاب أسماء فريال، كحكمين لـ”الفار”.

أما مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد فسيديرها الحكم يوسف قاموح، بمساعدة الحكمين محمد سراج وعادل عبان، أما في غرفة “الفار” فسيتواجد كل من مصطفى غربال وبن براهم لحلو.

ويستقبل فريق شبيبة الساورة جمعية الشلف، الجمعة المقبل، بملعب ميلود هدفي في وهران، بداية من الساعة السادسة مساء.

أما نصف النهائي الثاني، بين نجم مقرة وشباب بلوزداد، فبرمج يوم السبت المقبل، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من السادسة مساء.