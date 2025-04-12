تعيين حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مبارتي نصف نهائي منافسة كأس الجزائر 2025.

وتلعب المباراة الأولى من الدور نصف النهائي، هذا الثلاثاء بداية من التاسعة إلا ربع بملعب 5جويلية، وتجمع بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش.

وأسندت مهمة إدارة القمة العاصمية للحكم دهار، وسيساعده كل من بوزيت ورزقو، والحكم الرابع عزرين، وسيتواجد في غرفة “الفار” كل من حركات وكليخة.

أما المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، والتي ستجمع بين شباب بلوزداد ومولودية البيض، فسيديرها الحكم الرئيسي عوينة، ويساعده الحكمان عمرون وزروقة، والحكم الرابع بودربال، وتم تعيين بوخالفة وزرهوني في غرفة “الفار”.

وتلعب مباراة شباب بلوزداد ومولودية البيض، هذا الثلاثاء، بداية من الساعة السادسة مساءً، بملعب ميلود هدفي بوهران.