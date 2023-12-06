تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من المحترف الأول

عينت لجنة التحكيم الفيدرالية، حكام مباريات الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى، التي تفتتح الخميس بمباراة نادي بارادو ومولودية الجزائر.

وسيدير الحكم بن براهم مباراة نادي بارادو ومولودية الجزائر، ويساعده في المهمة كل من ابراهيم وعبان، والحكم الرابع بوسليماني.

وتلعب مباراة بارادو ومولودية الجزائر، هذا الخميس، بداية من السابعة مساء، بملعب 5 جويلية.

وعيّنت التحكيم الحكم دهار لإدارة مباراة شبيبة القبائل ونجم بن عكنون، وهي المباراة التي تلعب الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

أما مباراة اتحاد خنشلة ومولودية البيض، فسيديرها الحكم بن يحيى، بمساعدة بيوض وحميدي.

وتم تعيين الحكم صحراوي لإدارة لقاء نجم مقرة وجمعية الشلف، الذي سيجرى السبت المقبل، بملعب مقرة.

وبالنسبة لمباراة وفاق سطيف واتحاد بسكرة المبرمجة السبت بداية من الساعة السادسة مساء، فسيديرها الحكم الرئيسي شعوبي.