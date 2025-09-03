تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الثالثة، من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم الرئيسي حركات فاتح لقاء نادي بارادو واتحاد العاصمة، أما لقاء شباب قسنطينة ومستقبل الرويسات فسيديره الحكم بوجمعة الطاهر.

وأسندت مهمة إدارة مباراة اتحاد خنشلة وشباب بلوزداد للحكم الرئيسي أيوب بلهاشمي، فيما سيدير الحكم مشايرية مباراة مولودية وهران وترجي مستغانم.

أما لقاء شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو فسيديره الحكم الرئيسي أنس عزرين.

وخلال الجولة الثالثة التي ستلعب مبارياتها يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، ستكون تقنية الفيديو حاضرة في لقاءين فقط ويتعلق الأمر بلقاء شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو، ونادي بارادو واتحاد الجزائر.