تعيين حكام مباريات الجولة الثامنة من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الثامنة، من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب الجولة الثامنة من المحترف الأول يومي الجمعة والسبت، وستكون مبتورة من مبارتي نجم بن عكنون واتحاد العاصمة، واتحاد بسكرة وشباب بلوزداد، بسبب مشاركة الاتحاد والشباب في المنافسة القارية.

وسيدير مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة، الحكم بن يحيى بمساعدة بيوض وحمايدي، والحكم الرابع بلكبير.

أما مباراة شبيبة الساورة وضيفه وفاق سطيف، فيديرها الحكم الطيب بودربال، بمساعدة ين سلامة وقصار، والحكم الرابع جريو.

وعيّن الحكم إلياس بوكواسة لإدارة مباراة شباب قسنطينة واتحاد خنشلة، وسيساعده في المهمة كل من رواق وهاني.

ويدير الحكم صحراوي، مباراة مولودية وهران وشبيبة القبائل، ويساعده كل من بوخاتم وبن بوريش.