تعيين حكام مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم بن يبقى طيب مباراة نادي بارادو وأولمبيك أقبو، ويساعده كل من طويلب وكدروسي، أما في غرفة “الفار” فسيتواجد الثنائي الطيب بودربال والحاج يحيى.

وعيّنت اللجنة الحكم أكرم مشايرية لإدارة لقاء النادي القسنطيني وجمعية الشلف، ويساعده حمايدي وبوفاسة، وفي غرفة “الفار” سيتواجد علاء بواب، وزروقة لطفي.

وأسندت مهمة إدارة لقاء مستقبل الرويسات ووفاق سطيف للحكم عزرين، في حين سيدير الحكم بوجمعة الطاهر لقاء اتحاد خنشلة ونجم بن عكنون.

وسيدير الحكم أيوب بلهاشمي لقاء شبيبة الساورة واتحاد العاصمة، فيما أسندت مهمة إدارة لقاء مولودية البيض وشباب بلوزداد للحكم فاتح حركات.

وستلعب هذه المباريات يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، فيما برمجت مباراة شبيبة القبائل وترجي مستغانم يوم 24 سبتمبر.

وافتتحت الجولة، الثلاثاء، بمباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران، والتي انتهت بفوز رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وارتقى فريق مولودية الجزائر بفضل هذا الفوز إلى الصدارة مؤقتا برصيد 7 نقاط، مع كل من أولمبيك أقبو ومستقبل الرويسات ومولودية وهران وشبيبة الساورة.