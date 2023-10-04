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رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى

عمر سلامي
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تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى
أرشيف
شعار رابطة كرة القدم المحترفة

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتفتتح الجولة الرابعة هذا الجمعة، بإجراء ثلاث مباريات، على أن تستكمل لقاءاتها السبت.

ويحمل برنامج الجولة عدة لقاءات قوية في مقدمتها لقاء القمة بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف، ومباراة شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة، بالإضافة إلى لقاء شباب قسنطينة وشبيبة الساورة.

وسيدير مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف، الحكم الرئيسي بوخالفة، أما مهمة إدارة لقاء شبيبة القبائل واتحاد العاصمة فأسندت للحكم الرئيسي بن يحيى بمساعدة بيوض وحمايدي.

وبالنسبة لمباراة شباب قسنطينة وشبيبة الساورة فسيديره الحكم الرئيسي بن براهم بمساعدة بوزيت وبوفاسة.

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