تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى، التي ستلعب أيام 11 و12 و13 سبتمبر الجاري.

وسيدير الحكم الرئيسي دهار يحيى لقاء أولمبيك أقبو ومولودية الجزائر، في حين سيدير الحكم بوجمعة الطاهر لقاء مولودية وهران وشبيبة القبائل.

وأسندت مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد أمام شبيبة الساورة للحكم الرئيسي نبيل بوخالفة، أمام لقاء جمعية الشلف ومولودية البيض فسيديره الحكم مهدي أوكيل، وجاءت باقي التعيينات على النحو الآتي: