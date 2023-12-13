تعيين حكام مباريات الجولة العاشرة من المحترف الأول

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عن حكام مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى، المبرمجة يومي الجمعة والسبت.

وأسندت لجنة التحكيم مهمة إدارة مباراة شباب قسنطينة وشبيبة القبائل للحكم عزرين، بمساعدة سليماني وحاجي.

ويدير الحكم لطفي بوكواسة مباراة نجم بن عكنون وشباب بلوزداد، بمساعدة ابراهيم وريموش.

أما مباراة مولودية الجزائر واتحاد خنشلة، فسيديرها الحكم بوخالفة، بمساعدة سراج ووهاب.

وعيّن الحكم مصطفى غربال لإدارة مباراة جمعية الشلف ونادي بارادو، ويساعده في المهمة كل من قوراري وزرهوني.

وتفتتح الجولة العاشرة من الرابطة الأولى، الجمعة، بأربع مباريات، حيث يواجه نجم بن عكنون، شباب بلوزداد، وتستقبل مولودية البيض، اتحاد العاصمة، أما شباب قسنطينة فيستقبل شبيبة القبائل، ويواجه جمعية الشلف ضيفه نادي بارادو.

أما بالنسبة للقاءات المبرمجة السبت المقبل، فيواجه اتحاد سوف ضيفه وفاق سطيف، وتستقبل شبيبة الساورة الضيف نجم مقرة.

وبملعب 5 جويلية يستقبل الرائد مولودية الجزائر، اتحاد خنشلة، ويلاقي فريق مولودية وهران ضيفه اتحاد بسكرة.