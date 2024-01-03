تعيين حكام مباريات الجولة الـ 12 من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى، التي تلعب يومي الجمعة والسبت.

وسيدير لقاء مولودية الجزائر وشبيبة القبائل المبرمج السبت، الحكم الرئيسي ثوابتي، ويساعده بوزيت وبلاغمة، والحكم الرابع سلطاني.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شبيبة الساورة واتحاد خنشلة للحكم دهار، ويساعده راجة وجيلالي دولا، والحكم الرابع سلاخ.

أما مباراة شباب قسنطينة واتحاد بسكرةفيديرها الحكم الرئيسي بوسليماني بمساعدة بلبشير وبعداش، والحكم الرابع زناتي.

وعيّن الحكم بوخالفة لإدارة مباراة جمعية الشلف واتحاد العاصمة، وسيساعده كل من بن سلامة ووهاب.

برنامج الجولة الـ12 :

الجمعة 5 جانفي

ا.واد سوف – ن. بارادو 15:15 سا

ن. مقرة – و. سطيف 15:15 سا

ن. بن عكنون – م. وهران 15:15 سا

ج. الشلف – ا. العاصمة 15:45 سا

ش. قسنطينة – ا. بسكرة 18:30 سا

السبت 6 جانفي

ش. الساورة – ا. خنشلة 16:00 سا

م. الجزائر – ش. القبائل 18:00 سا