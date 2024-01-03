-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ 12 من المحترف الأول

عمر سلامي
  • 132
  • 0
تعيين حكام مباريات الجولة الـ 12 من المحترف الأول
أرشيف
تعيين حكام مباريات الجولة الـ12

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى، التي تلعب يومي الجمعة والسبت.

وسيدير لقاء مولودية الجزائر وشبيبة القبائل المبرمج السبت، الحكم الرئيسي ثوابتي، ويساعده بوزيت وبلاغمة، والحكم الرابع سلطاني.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شبيبة الساورة واتحاد خنشلة للحكم دهار، ويساعده راجة وجيلالي دولا، والحكم الرابع سلاخ.

أما مباراة شباب قسنطينة واتحاد بسكرةفيديرها الحكم الرئيسي بوسليماني بمساعدة بلبشير وبعداش، والحكم الرابع زناتي.

وعيّن الحكم بوخالفة لإدارة مباراة جمعية الشلف واتحاد العاصمة، وسيساعده كل من بن سلامة ووهاب.

برنامج الجولة الـ12 :

الجمعة 5 جانفي

ا.واد سوف – ن. بارادو     15:15 سا

ن. مقرة – و. سطيف    15:15 سا

ن. بن عكنون – م. وهران   15:15 سا

ج. الشلف – ا. العاصمة   15:45 سا

ش. قسنطينة – ا. بسكرة    18:30 سا

السبت 6 جانفي

ش. الساورة – ا. خنشلة    16:00 سا

م. الجزائر – ش. القبائل    18:00 سا

مقالات ذات صلة
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

صلاح يحقق رقما قياسيا في عام 2023

صلاح يحقق رقما قياسيا في عام 2023

الكاف: كفاءة بلماضي وتألّق عمّورة بِإمكانهما جلب اللّقب القاريّ للجزائر

الكاف: كفاءة بلماضي وتألّق عمّورة بِإمكانهما جلب اللّقب القاريّ للجزائر

هذا ما قاله بلماضي قبل التنقل إلى طوغو

هذا ما قاله بلماضي قبل التنقل إلى طوغو

القائمة النهائية ترسل الأربعاء إلى الكاف ومبولحي يحدث هلعا

القائمة النهائية ترسل الأربعاء إلى الكاف ومبولحي يحدث هلعا

غويري يخلط الحسابات وبلماضي يصر على ثورة نوعية

غويري يخلط الحسابات وبلماضي يصر على ثورة نوعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد