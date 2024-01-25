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رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ15 من المحترف الأول

عمر سلامي
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تعيين حكام مباريات الجولة الـ15 من المحترف الأول
أرشيف
تعيين حكام الجولة الـ15

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة الخامسة عشر يومي الجمعة والسبت، وتختتم هذا الأحد بمباراة اتحاد العاصمة ونجم مقرة.

ويحمل برنامج الجولة مباريات قوية، من بينها مباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة، التي سيديرها الحكم الرئيسي سلطاني.

أما مباراة الرائد مولودية الجزائر ومضيّفه مولودية وهران، فسيديرها الحكم إبرير.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة للحكم بن جهان.

ويدير الحكم طيب بودربال مباراة اتحاد العاصمة وضيفه نجممقرة.

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