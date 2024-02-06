تعيين حكام مباريات الجولة الـ16 من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب، يومي 9 و10 فيفري الجاري.

وسيدير الحكم قاموح، لقاء نجم بن عكنون والمتصدر مولودية الجزائر، بمساعدة الحكمين، بوفلفل وبويمة.

أما مباراة اتحاد العاصمة ونادي بارادو، فسيديرها الحكم عزرين، ويساعده كل من سليماني وحاجي.

وعيّن الحكم الرئيسي بوخالفة لإدارة مباراة وفاق سطيف أمام اتحاد خنشلة، وسيدير الحكم بن حمو لقاء شباب بلوزداد والضيف اتحاد واد سوف.