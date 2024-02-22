تعيين حكام مباريات الجولة الـ18 من المحترف الأول

تعيين حكام الجولة الـ18 من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ18 من المحترف الأول، التي تلعب الجمعة والسبت.

وتفتتح الجولة الـ18 هذا الجمعة بمبارتي اتحاد بسكرة ونجم مقرة، ونجم بن عكنون وشبيبة الساورة.

وأسندت مهمة إدارة المباراة الأولى للحكم الرئيسي دهار، أما الثانية فسيديرها الحكم الرئيسي غوتي.

وتتواصل مباراة الجولة السبت، بإجراء أربع مباريات، حيث يتنقل الرائد مولودية الجزائر لمواجهة مولودية البيض، وتستقبل شبيبة القبائل، فريق اتحاد خنشلة.

وسيدير الحكم الرئيسي قاموح مباراة المتصدر مولودية الجزائر أمام مضيفه مولودية البيض، فيما أسندت مهمة إدارة مباراة الشبيبة واتحاد خنشلة للحكم الرئيسي بلهاشمي.

وستكون الجولة مبتورة من مبارتي شباب بلوزداد ونادي بارادو، بالإضافة إلى لقاء القمة بين اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، بسبب ارتباط الشباب والاتحاد بالمنافسة الإفريقية.