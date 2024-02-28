-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ19 من المحترف الأول

عمر سلامي
  • 133
  • 0
تعيين حكام مباريات الجولة الـ19 من المحترف الأول
أرشيف
تعيين حكام الجولة الـ19 من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة الـ19 يومي الجمعة والسبت باستثناء لقاءي اتحاد خنشلة وشباب بلوزداد، واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، بسبب ارتباط “الشباب” والاتحاد بالمنافسة الإفريقية.

وسيدير قمة الجولة بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر، الحكم سعيدي وسيساعده في مهمته كل من بن علي وحاج سعيد، والحكم الرابع بوجمعة.

أما مباراة شبيبة الساورة والضيف شباب قسنطينة فسيديرها الحكم الرئيسي بوسليماني، بمساعدة بلبشير وباداش، والحكم الرابع خالدي.

وعيّنت لجنة التحكيم، الحكم الرئيسي بن براهم لإدارة مباراة نجم مقرة ومولودية وهران، فيما أسندت مهمة إدارة لقاء جمعية الشلف ومولودية البيض للحكم الرئيسي الطيب بودربال.

مقالات ذات صلة
خمسة أندية تضمن تأهلها للدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية

خمسة أندية تضمن تأهلها للدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية

بساط طبيعي جديد وتغطية مُدرّجات ملعب معسكر

بساط طبيعي جديد وتغطية مُدرّجات ملعب معسكر

استفدت كثيرا من تربص الطوغو وعليّ تقديم الأفضل لألعب باستمرار

استفدت كثيرا من تربص الطوغو وعليّ تقديم الأفضل لألعب باستمرار

العداءة بن حاجة تحطم الرقم القياسي الوطني في سباق 400 متر للمرة الثانية

العداءة بن حاجة تحطم الرقم القياسي الوطني في سباق 400 متر للمرة الثانية

زمنُ الكلابِ!

زمنُ الكلابِ!

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد