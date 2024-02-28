تعيين حكام مباريات الجولة الـ19 من المحترف الأول

تعيين حكام الجولة الـ19 من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة الـ19 يومي الجمعة والسبت باستثناء لقاءي اتحاد خنشلة وشباب بلوزداد، واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، بسبب ارتباط “الشباب” والاتحاد بالمنافسة الإفريقية.

وسيدير قمة الجولة بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر، الحكم سعيدي وسيساعده في مهمته كل من بن علي وحاج سعيد، والحكم الرابع بوجمعة.

أما مباراة شبيبة الساورة والضيف شباب قسنطينة فسيديرها الحكم الرئيسي بوسليماني، بمساعدة بلبشير وباداش، والحكم الرابع خالدي.

وعيّنت لجنة التحكيم، الحكم الرئيسي بن براهم لإدارة مباراة نجم مقرة ومولودية وهران، فيما أسندت مهمة إدارة لقاء جمعية الشلف ومولودية البيض للحكم الرئيسي الطيب بودربال.