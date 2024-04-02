تعيين حكام مباريات الجولة الـ22 من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى، التي تفتتح الخميس بلقاء شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

وسيدير الحكم الرئيسي دهار لقاء القمة بين شباب بلوزداد وضيفه وفاق سطيف، والذي سيلعب سهرة هذا الخميس بداية من العاشرة ليلا، بملعب 5 جويلية.

أما مباراة المتصدر مولودية الجزائر أمام اتحاد واد سوف فسيديرها الحكم صحراوي.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شباب قسنطينة أمام نادي بارادو للحكم الرئيسي الطيب بودربال يوسف.

وسيدير الحكم لطفي بوكواسة مباراة جمعية الشلف أمام شبيبة الساورة، في حين أسندت مهمة إدارة مباراة اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل للحكم الرئيسي سلطاني.

وتلعب كل مباريات الجولة الـ22 أيام الخميس والجمعة والسبت، بإستثناء مباراة مولودية وهران واتحاد العاصمة، التي أجلت إلى تاريخ لاحق، بسبب خوض الاتحاد مباراة إياب ربع نهائي كأس “الكاف” الأحد القادم.