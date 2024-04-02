-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ22 من المحترف الأول

عمر سلامي
  • 83
  • 0
تعيين حكام مباريات الجولة الـ22 من المحترف الأول
أرشيف
تعيين حكام الجولة 22 من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى، التي تفتتح الخميس بلقاء شباب بلوزداد ووفاق سطيف.
وسيدير الحكم الرئيسي دهار لقاء القمة بين شباب بلوزداد وضيفه وفاق سطيف، والذي سيلعب سهرة هذا الخميس بداية من العاشرة ليلا، بملعب 5 جويلية.
أما مباراة المتصدر مولودية الجزائر أمام اتحاد واد سوف فسيديرها الحكم صحراوي.

وأسندت مهمة إدارة مباراة شباب قسنطينة أمام نادي بارادو للحكم الرئيسي الطيب بودربال يوسف.

وسيدير الحكم لطفي بوكواسة مباراة جمعية الشلف أمام شبيبة الساورة، في حين أسندت مهمة إدارة مباراة اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل للحكم الرئيسي سلطاني.

وتلعب كل مباريات الجولة الـ22 أيام الخميس والجمعة والسبت، بإستثناء مباراة مولودية وهران واتحاد العاصمة، التي أجلت إلى تاريخ لاحق، بسبب خوض الاتحاد مباراة إياب ربع نهائي كأس “الكاف” الأحد القادم.

مقالات ذات صلة
بن سبعيني سيكون جاهزا بعد ثلاثة أشهر

بن سبعيني سيكون جاهزا بعد ثلاثة أشهر

خسارة جديدة لتشكيلة المدرب مجيد بوقرة

خسارة جديدة لتشكيلة المدرب مجيد بوقرة

إدارة شبيبة القبائل تُنهي مهام زافور

إدارة شبيبة القبائل تُنهي مهام زافور

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وريفرز النيجيري

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وريفرز النيجيري

ميسي يرشح 4 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

ميسي يرشح 4 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

اللاعب وسام أبو علي يفضل تمثيل المنتخب الفلسطيني

اللاعب وسام أبو علي يفضل تمثيل المنتخب الفلسطيني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد