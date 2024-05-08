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رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ25 من المحترف الأول

عمر سلامي
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تعيين حكام مباريات الجولة الـ25 من المحترف الأول
أرشيف
تعيين حكام الجولة الـ25

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى، التي ستلعب مبارياتها يومي 10 و11 ماي الجاري.

وسيدير الحكم بن يحيى لقاء المتصدر مولودية الجزائر أمام مضيّفه اتحاد خنشلة.

أما مباراة شبيبة القبائل وشبيبة القبائل فيديرها الحكم رفيق عوينة، بمساعدة عمرون وزروقة.

وسيدير الحكم سلطاني مباراة شباب بلوزداد وضيفه نجم بن عكنون.

وأسندت مهمة إدارة لقاء اتحاد بسكرة ومولودية وهران للحكم بوكواسة، بمساعدة عبان وريموش.

وسيدير الحكم بلهاشمي مباراة اتحاد العاصمة وضيفه مولودية البيض.

وعيّن الحكم بلكبير لإدارة مباراة وفاق سطيف أمام ضيفه اتحاد واد سوف.

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