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رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى

عمر سلامي
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تعيين حكام مباريات الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى
أرشيف
لقطة من مباراة مرحلة الذهاب بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى، التي تلعب هذا الجمعة.

وسيدير الحكم بوخالفة الداربي العاصمي، الذي يجمع بين مولودية الجزائر وأتحاد العاصمة، وسيساعده كل من ورد بن سلامة وبلعروسي.

أما مباراة شباب قسنطينة والضيف شباب بلوزداد فسيديرها الحكم الطيب بودربال، بمساعدة صحبي وقصار.

وعيّن الحكم أوكيل لإدارة مباراة مولودية وهران ووفاق سطيف، وسيساعده في مهمته كل من سعيداني وعلي مصطفى.

وأسندت مهمة إدارة لقاء مولودية البيض وشبيبة القبائل للحكم قاموح، بمساعدة كل من بولفلفل وبويمة.

وسيدير الحكم الرئيسي دهار مباراة شبيبة الساورة أمام نادي بارادو، أما مباراة جمعية الشلف واتحاد خنشلة فسيديرها الحكم صحراوي بمساعدة بوخاتم وبن بوريش.
وتلعب مباريات الجولة الـ26 هذا الجمعة، في نفس التوقيت وهو الخامسة مساء، باستثناء داربي المولودية والاتحاد الذي برمج بداية من الساعة السادسة مساء بملعب 5 جويلية.

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