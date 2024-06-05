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رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ28 من المحترف الأول

عمر سلامي
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تعيين حكام مباريات الجولة الـ28 من المحترف الأول
أرشيف
تعيين حكام الجولة الـ28

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، التي تلعب الجمعة المقبل بملعب نيلسون مانديلا، الحكم الرئيسي رفيق عوينة، بمساعدة عمرون وزروقة.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم سلطاني لإدارة مباراة شباب قسنطينة ومولودية وهران.

ويدير الحكم غوتي مباراة نجم بن عكنون ووفاق سطيف، فيما سيدير الحكم عوينة سعيد، مولودية البيض واتحاد بسكرة.

وعينت لجنة التحكيم الحكم صحراوي لإدارة مباراة نجم مقرة ونادي بارادو، وأسندت مهمة إدارة مباراة جمعية الشلف وشبيبة القبائل للحكم بوسليماني.

وتلعب مباريات الجولة الـ28 هذا الجمعة، في نفس التوقيت، بداية من الخامسة إلا ربع مساء، وبدون جمهور.

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