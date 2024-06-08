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رياضة

تعيين حكام مباريات الجولة الـ29 من المحترف الأول

عمر سلامي
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تعيين حكام مباريات الجولة الـ29 من المحترف الأول
تعيين حكام الجولة الـ29 من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة ما قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم الرئيس دهار، مباراة نجم بن عكنون وشباب قسنطينة، فيما أسندت مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد وجمعية الشلف للحكم أوكيل، بمساعدة سعيداني وعلي مصطفى.

أما مباراة مولودية وهران أمام مولودية البيض فسيديرها الحكم الرئيس علو، ويدير الحكم بواب مباراة اتحاد بسكرة ومولودية الجزائر.

وتلعب مباريات الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الحامسة إلا ربع مساء.

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