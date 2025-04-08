تعيين حكام مباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم إبرير مباراة شبيبة الساورة وشباب بلوزداد، ويساعده في مهمته كل من شلالي ومعنصر.

أما مباراة ترجي مستغانم وأولمبيك أقبو، فسيديرها الحكم قاموح، بمساعدة بلوط وبوخاتم، وفي غرفة “الفار” سيتواجد حركات وجنادي.

وأسندت مهمة إدارة مباراة نادي بارادو ومولودية البيض للحكم الرئيسي غوتي، بمساعدة تامرابت وجواد، أما في غرفة “الفار” فسيتواجد الحكمان عزرين وكليخة.

وعيّن الحكم بوخالفة لإدارة مباراة جمعية الشلف ووفاق سطيف، ويساعده مل من بن سلامة وبلعروسي، وفي غرفة “الفار” سيتواجد عوينة وزروقة.

وسيدير الحكم بن يحيى مباراة نجم مقرة واتحاد خنشلة، بمساعدة بن مودة وحاج يحيى، في حين سيدير الحكم طيب بودربال مباراة شبيبة القبائل واتحاد بسكرة، رفقة مساعديه صحبي وقصار، بالإضافة إلى حكم “الفار” دهار وساعده بوزيت.

واسندت مهمة إدارة لقاء شباب قسنطينة ومولودية وهران للحكم مشايرية، ويساعده كل من بويمة وحمايدي، أما في غرفة “الفار” فسيتواجد كل من بواب وهواري.