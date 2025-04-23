تعيين حكام مباريات الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة قمة الجولة بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد، للحكم بن براهم، الذي يساعده في مهمته كل من بوفاسة وجنادي، أما في غرفة “الفار” فسيتواجد حركات وبويمة.

وسيدير الحكم قاموح مباراة مولودية الجزائر أمام مولودية البيض، ويساعده من بلوط وبوخاتم، وفي غرفة “الفار” سيتواجد كل من صحراوي وكليخة.

وعُيّن الحكم دهار لإدارة مباراة جمعية الشلف أمام اتحاد بسكرة، رفقة الحكمين المساعدين رزقة وبوطيبة، وفي غرفة “الفار” سيتواجد علو ووهاب.

وتم تعيين الحكم غوتي لإدارة مباراة ترجي مستغانم ونجم مقرة، في حين أسندت مهمة إدارة مباراة مولودية وهران وأولمبيك أقبو للحكم الرئيسي عزرين.

وسيدير الحكم مشايرية لقاء نادي بارادو ووفاق سطيف، مع المساعدين بوزيت وحمايدي، وتم تعيين كل من طيب بودربال وورد سلامة في غرفة “الفار”.

أما مباراة شبيبة الساورة والضيف اتحاد العاصمة، فسيديرها الحكم عوينة، بمساعدة كل من عمرون وزروقة.

وتفتتح الجولة الـ24 هذا الخميس، بمباراة نادي بارادو ووفاق سطيف، التي سيحتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة السادسة مساءً.

وستكون الجولة مبتورة من لقاء شباب قسنطينة واتحاد خنشلة الذي أُجل لارتباط “الشباب” بالمنافسة الإفريقية.