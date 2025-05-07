تعيين حكام مباريات الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة الدرابي العاصمي بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر للحكم الرئيسي مشايرية، وفي غرفة “الفار” سيتواجد كل من دهار وعبان.

وسيدير الحكم قاموح مباراة نجم مقرة وجمعية الشلف، وسيساعده بلوت وبوخاتم.

أما مباراة اتحاد خنشلة ومولودية وهران فسيديرها الحكم الرئيسي بوسليماني، في حين سيتولى الحكم الرئيسي بواب مباراة مولودية البيّض وشبيبة القبائل.

واسندت مهمة إدارة مباراة شبيبة الساورة وترجي مستغانم للحكم الرئيسي بوكواسة، أما مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، فسيديرها الحكم الرئيسي طيب بودربال.