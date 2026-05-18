تعيين حكام مباريات الجولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مباريات الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة يومي الثلاثاء 19ماي والأربعاء 20 ماي الجاري.

وأسندت مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد ومولودية وهران للحكم الرئيسي أوكيل مهدي.

أما مباراة مولودية البيض وشبيبة الساورة فسيديرها الحكم الرئيسي نعيم بوارة.

وسيدير الحكم علاء بواب مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك أقبو، في حين تم تعيين الحكم سماعيل حملات لإدارة لقاء مستقبل الرويسات ونادي بارادو.

وستدير الحكمة محاط غادة لقاء نجم بن عكنون وترجي مستغانم، كما ستدير الحكمة حوية ذكرى، مباراة جمعية الشلف وشبيبة القبائل.

أما مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر، فسيديرها الحكم إبرير عبد العالي، وسيتولى الحكم بلهاشمي أيوب إدارة مباراة النادي الرياضي القسنطيني أمام اتحاد خنشلة.