تعيين حكام مباريات الدور الـ16 من كأس الجزائر

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الدور الـ16 من كأس الجزائر، المبرمجة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وسيدير الحكم الدولي مصطفى غربال قمة الدور، بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة، ويساعده في مهمته كل من قورواري وعبان، والحكم الرابع دعاس.

وأسندت مهمة إدارة لقاء نادي بارادو ومولودية وهران، للحكم الرئيسي سلطاني.

أما مباراة جمعية الشلف واتحاد بسكرة فسيديرها الحكم الرئيسي بن يحيى.

وعيّن الحكم حركات لإدارة مباراة وداد تلمسان وشبيبة الساورة، كما تم تعيين الحكم الرئيسي مشايرية لإدارة مباراة شباب الزاوية ومولودية الجزائر.

وسيدير الحكم الرئيس عوينة، مباراة شباب بلوزداد وجمعية الخروب.