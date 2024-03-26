تعيين حكام مباريات ثمن نهائي كأس الجزائر

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات ثمن نهائي كأس الجزائر، والتي ستلعب يومي 29 و30 مارس الجاري.

وأسندت لجنة التحكيم مهمة إدارة لقاء اتحاد بسكرة ومولودية وهران للحكم عزرين، الذي سيساعده في مهمته سليماني وحاجي.

وسيدير مباراة اتحاد عنابة وشباب قسنطينة الحكم لطفي بوكواسة، بمساعدة كل من عبان وريموش.

أما مباراة اتحاد خنشلة ومولودية الجزائر فسيديرها الحكم الرئيسي قاموح بمساعدة بولفلفل وبويمه.

وعينت لجنة التحكيم الحكم مصطفى غربال لإدارة مباراة شباب بلوزداد وضيفه نجم أقبو، ويساعده في المهمة كل من زرهوني وبن سلامة،والحكم الرابع أوكيل.