تعيين حكام مباريات ربع نهائي كأس الجزائر

عيّنت لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، حكام مباريات ربع نهائي كأس الجزائر، كما عينت الطاقم التحكيمي الذي أسندت له مهمة إدارة اللقاء المتأخر عن ثمن النهائي، بين شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد.

وسيدير الحكم إلياس بوكواسة رفقة مساعديه سليماني وحاج مباراة جمعية الشلف أمام أولمبي أقبو.

وعيّن الحكم نادر لإدارة لقاء القمة بين شبيبة الساورة ونادي بارادو، وسيساعده في المهمة كل من ميراوي وبلحوسين.

أما مباراة شباب الزاوية أمام نجم مقرة، فسيديرها الحكم علو بمساعدة بن ترزي ومقران.

كما عينت لجنة التحكيم، طاقم تحكيم المباراة المؤجلة عن ثمن النهائي بين شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد، حيث سيدير اللقاء الحكم الرئيسي بوتريعة.



وتلعب ثلاث مباريات من ربع النهائي، هذا الجمعة، فيما برمج اللقاء الرابع عن نفس الدور، والذي سيجمع بين المتأهل من مباراة شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد، وجمعية الخروب يوم 21 ماي الجاري.

وتواجه شبيبة الأبيار، شباب بلوزداد، هذا السبت بداية من الساعة السادسة مساء، بملعب 5 جويلية، في لقاء مؤجل عن الدور ثمن النهائي.