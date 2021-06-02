تعيين حكام مواجهة “الخضر” وموريتانيا

يُشرف طاقم مصري يرأسه حكم الساحة إبراهيم نور الدين، على إدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الموريتاني.

ويكون مرفوقا في هذه المهمّة بِمواطنَيه الحكمَين المُساعدَين سمير جمال وهاني عبد الفتاح.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة الودّية، الخميس على الساعة التاسعة إلا الرّبع مساءً.

ويرتدي أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي زيّا أبيضَ، مقابل اللّباس الأخضر للمنافس الموريتاني.

وينقل التلفزيون العمومي الجزائري هذه المباراة على المباشر.