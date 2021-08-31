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رياضة

تعيين حكام مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو

سليم.ع
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تعيين حكام مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو

عيّنت لجنة التحكيم بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم كامروني لإدارة مباراة الجزائر وجيبوتي لحساب الجولة الأولى من تصفيات المونديال..
وسيدير لقاء “الخضر” أمام جيبوتي المرتقب هذا الخميس في ملعب تشاكر بالبليدة، الحكم الرئيسي الكامروني بليز نغاوا، ويساعده كل من مواطنيه مبيلي مينيي و ساندا أومارو.
أما بالنسبة للقاء المنتخب الوطني أمام بوركينفاسو، الذي يحتضنه ملعب مراكش يوم 7 سبتمبر المقبل، فسيديره الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، بمساعدة سورو فاتسوان من ليزوتو والناميبي ماتيو كانيانغا.

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