تعيين حكام مواجهتَي “الخضر” أمام مالي وتونس

كشف الاتحاد الجزائر ي لكرة القدم، الخميس، عن أسماء حكام المقابلتَين الودّيتَين لـ “محاربي الصحراء” مع مالي وتونس.

وتُجرى مواجهة مالي بِملعب البليدة مساء الأحد المقبل، وتُلعب المباراة الأخيرة بِتونس في الـ 11 من جوان الحالي.

ويُدير طاقم من مصر يقوده حكم الساحة أحمد الغندور، مباراة الجزائر ومالي. ويُشرف على إدارة مواجهة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي ونظرائهم من تونس، ثلاثي من البلد ذاته، يقوده حكم الساحة محمد معروف.

في سياق آخر، زار رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة مساء الأربعاء، معسكر النخبة الوطنية بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وثمّن عمارة العروض الفنية الطيّبة والحصيلة الإيجابية المُقدّمة لِحدّ الآن، كما أقام مأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب الوطني.