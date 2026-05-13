تعيين حكام نصف نهائي دورة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مبارتي نصف نهائي دورة الصعود، إلى الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة لقاء شباب باتنة ضد شباب تيموشنت، للحكم الدولي لحلو بن براهم، وسيساعده كل من حمايدي محمد وهيثم بويمة.

وستواجد في غرفة “الفار” كل من الحكم علاء بواب ومساعد الحكم مقران قوراري.

أما مباراة اتحاد الحراش أمام اتحاد الشاوية، فسيديرها الحكم نبيل بوخالفة، ويساعده كل من زرهوني عباس أكرم، وبوزيت حمزة.

وعيّنت اللجنة، الحكم الدولي مصطفى غربال ليكون حكما لتقنية الفيديو وسيساعده في مهمته الحكمة المساعدة وهاب أسماء فريال.

وتلعب المبارتان يوم 16 ماي الجاري، حيث تقام المقابلة الأولى بين شباب باتنة وشباب تيموشنت، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

أما المباراة الثانية بين اتحاد الحراش واتحاد الشاوية فسيحتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

ويلتقي الفائز من المباراة الأولى مع المتأهل من المباراة الثانية، يوم الأربعاء 20 ماي، في المباراة النهائية، التي ستقام بملعب حسين أحمد بتيزي وزو، بداية من الساعة الخامسة مساءً.