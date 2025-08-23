تعيين حكم إيفواري لإدارة مباراة الجزائر والسودان

عيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الإيفواري كليمنت فراكلين كيبان لإدارة مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين، التي تجمع بين الجزائر والسودان.

وسيساعد الحكم الإيفواري في مهمته، كل من مواطنه إيبا ميدارد وانسيسلاس إيتيان، والنيجري عبد العزيز بولال جاوو، فيما سيكون الحكم الرابع من النيجر أيضا، وهو سعدو علي براهامو.

ويواجه المنتخب الجزائري المحلي نظيره السوداني، أمسية السبت، بداية من الساعة السادسة، بملعب أمان بزنجبار، في إطار ربع نهائي “الشان”.

ويسعى أشبال المدرب مجيد بوقرة، لتحقيق الانتصار، والتأهل إلى المربع الذهبي.

وفي حال التأهل، سيواجه المنتخب الجزائري، منتخب مدغشقر الذي تأهل، على حساب كينيا بركلات الترجيح، بعدما انتهت المواجهة بهدف لمثله.