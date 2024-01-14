-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعيين حكم مباراة الجزائر وأنغولا

عمر سلامي
  • 689
  • 0
تعيين حكم مباراة الجزائر وأنغولا
أرشيف
تعيين الحكم عيسى سي لإدارة مباراة الجزائر وأنغولا

عيّنت لجنة التحكيم بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة “الخضر” أمام أنغولا، لحساب الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا.
وأدار الحكم عيسى سي 36 مباراة دولية منها مباراة للمنتخب الوطني أمام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022، والتي فاز فيها أشبال بلماضي برباعية نظيفة.
كما أدر الحكم السنغالي أربع مباريات للأندية الجزائرية، منها المباراة التي فاز فيها شباب بلوزداد على الزمالك في مصر، في السنة الماضية.
ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في “كان” كوت ديفوار بمواجهة المنتخب الأنغولي، سهرة الاثنين، بداية من الساعة التاسعة، بملعب السلام، في مدينة بواكي.

مقالات ذات صلة
المنتخب الجزائري لكرة اليد ينهزم وديا أمام تونس

المنتخب الجزائري لكرة اليد ينهزم وديا أمام تونس

وزارة الصحة.. هذه مراكز تلقيح المناصرين المتنقلين إلى كوت ديفوار

وزارة الصحة.. هذه مراكز تلقيح المناصرين المتنقلين إلى كوت ديفوار

التشكيلة الأساسية ترسمت في ذهن بلماضي

التشكيلة الأساسية ترسمت في ذهن بلماضي

مدرب كوت ديفوار يرشّح منتخبين للتتويج بكأس أمم إفريقيا

مدرب كوت ديفوار يرشّح منتخبين للتتويج بكأس أمم إفريقيا

بوعناني ضيّع البطولة الإفريقية بـ “شعرة”

بوعناني ضيّع البطولة الإفريقية بـ “شعرة”

“الخضر” أمام فرصة تاريخية لتحطيم عدة أرقام في “الكان”

“الخضر” أمام فرصة تاريخية لتحطيم عدة أرقام في “الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد