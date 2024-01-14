تعيين حكم مباراة الجزائر وأنغولا

عيّنت لجنة التحكيم بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة “الخضر” أمام أنغولا، لحساب الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا.

وأدار الحكم عيسى سي 36 مباراة دولية منها مباراة للمنتخب الوطني أمام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022، والتي فاز فيها أشبال بلماضي برباعية نظيفة.

كما أدر الحكم السنغالي أربع مباريات للأندية الجزائرية، منها المباراة التي فاز فيها شباب بلوزداد على الزمالك في مصر، في السنة الماضية.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في “كان” كوت ديفوار بمواجهة المنتخب الأنغولي، سهرة الاثنين، بداية من الساعة التاسعة، بملعب السلام، في مدينة بواكي.